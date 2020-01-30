Гривня падает после стремительного роста: в НБУ назвали причины

Среди причин ослабления гривни в последние дни - традиционное превышение импорта над экспортом в начале года и покупка бизнесом валюты для вывода дивидендов.

Национальный банк Украины не менял свою политику на валютном рынке и продолжает придерживаться принципов гибкого курсообразования.

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Об этом заявил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, комментируя вопрос о причинах ослабления гривни в январе после стремительного укрепления в прошлом году.

«Ничего в политике Национального банка на валютном рынке не изменилось. Курс плавающий, он должен соответствовать фундаментальным параметрам и он им соответствует, если вы видите показатели текущего счета и другие макроэкономические показатели», - сказал Сологуб.

Он подчеркнул, что регулятор продолжает присутствовать на рынке, сглаживая чрезмерные колебания и пополняя резервы.

Говоря о причинах ослабления гривни в последние дни, Сологуб отметил, что в начале года импорт традиционно превышает экспорт, а также бизнес покупает валюту для вывода дивидендов.

В то же время, он констатировал, что население с начала года продало валюту почти на 100 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 30 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,85 грн/долл., что на 13 копеек ниже предыдущего показателя.

Таким образом, украинская гривня снизилась к доллару третий день подряд – после падения на 27 копеек по курсу на вторник и на 12 копеек – на среду.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.