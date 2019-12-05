В Украину зашла еще одна международная платежная система

Она стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковским финучреждением - резидентом.

Национальный банк Украины согласовал правила международной платежной системы PayRun и внес сведения о ней в Реестр платежных систем.

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Как сообщается на сайте НБУ, платежной организацией системы PayRun является компания «Пейран», получившая лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Также сообщается, что система PayRun стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковским финучреждением - резидентом.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в конце ноября согласовал условия деятельности в Украине международной платежной системы Transfast, предоставляющей услуги перевода средств в более чем 125 стран мира и насчитывающей свыше 300 участников.