В Украину зашла еще одна международная платежная система
17:32, 05 декабря 2019Финансы
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Она стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковским финучреждением - резидентом.
Нацбанк зарегистрировал платежную систему PayRun / фото УНИАН
Национальный банк Украины согласовал правила международной платежной системы PayRun и внес сведения о ней в Реестр платежных систем.
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Как сообщается на сайте НБУ, платежной организацией системы PayRun является компания «Пейран», получившая лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Также сообщается, что система PayRun стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковским финучреждением - резидентом.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в конце ноября согласовал условия деятельности в Украине международной платежной системы Transfast, предоставляющей услуги перевода средств в более чем 125 стран мира и насчитывающей свыше 300 участников.
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