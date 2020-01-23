За год глава "Укрпочты" Смелянский получит более 22 миллионов гривень

Каждый месяц ему начисляют 1 миллион 410 306,3 гривни.

Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский ежемесячно получает 1 миллион 410 тысяч 306,3 гривни. Всего в 2020 году ему планируют выплатить более 22 миллионов.

Читайте такжеПравительство повысило тарифы на доставку пенсий через “Укрпочту” - впервые за 15 летОб этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, сообщает Суспільне.

«Согласно утвержденному финансовому плану АО «Укрпочта» на 2020 год плановые показатели фонда оплаты труда руководителя на год составляют 22 миллиона 402 тысячи гривень, в том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 тысяч 463,3 гривни, среднемесячные расходы на премирование – 693 тысяч 843 гривень», – сообщили в Мининфраструктуры.

При этом в министерстве отметили, что по уставу компании, условия контракта с генеральным директором и размер его вознаграждения утверждает Наблюдательный совет.

Ранее УНИАН сообщал, что летом 2019 года «Укрпочта» увеличила убыток в 2,6 раза.