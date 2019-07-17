«Укрпошта» увеличила убыток в 2,6 раза

Чистый убыток компании в 2018 году составил 535 млн грн.

Публичное акционерное общество «Укрпошта» в прошлом году увеличила чистый убыток в 2,6 раза, до 535 млн грн.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский.

«Аудиторы еще работают. Предварительно 535 млн грн чистого убытка», - сказал он.

Смелянский отметил, что основным фактором снижения чистого финансового результата является получение 1 млрд грн убытков на услуге по доставке пенсий.

По словам генерального директора, в 2018 году "Укрпошта" увеличила чистый доход более чем на 1,2 млрд грн, или на 23%, по сравнению с 2017 годом - до 6,8 млрд грн.

Также, Смелянский отметил, что в первом квартале 2019 года “Укрпошта” получила 221,4 млн гривен чистой прибыли против 295,2 млн гривен чистого убытка в первом квартале 2018 года.

Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» в прошлом году получила 203 млн грн чистого убытка против 158 млн грн чистой прибыли годом ранее.

В июле «Укрпошта» заявила о необходимости увеличить тариф на доставку пенсий, без чего она откажется доставлять пенсии с 1 января 2020 года.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.