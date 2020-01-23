Смертельный вирус из Уханя давит на мировой фондовый рынок: акции Китая потеряли 3%

Китай изолирует город с населением в 11 миллионов человек, предполагаемый эпицентр вспышки нового коронавируса.

Китайские акции потеряли около 3% в четверг, поскольку инвесторы распродавали бумаги, связанные с ресторанами, кинотеатрами, авиакомпаниями и тематическими парками после изоляции города Ухань в эпицентре вспышки коронавируса.

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Индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 3,1% до 4.003,90 пункта, зафиксировав самое сильное однодневное падение почти за девять месяцев, пишет Рейтер. Индекс Shanghai Composite опустился на 2,75% до 2.976,53 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,52% до 27.909,12 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises опустился на 1,99% до 10.952,22 пункта.

Народный банк Китая в четверг сохранил ставку в рамках целевого механизма среднесрочного кредитования (TMLF), несмотря на ожидавшееся снижение.

Японские акции опустились до двухнедельных минимумов в четверг во главе с сырьевыми и другими циклическими бумагами на фоне растущих опасений о распространении коронавируса в Китае.

Индекс Nikkei снизился на 1,0% до 23.795,44 пункта, самого низкого уровня закрытия с 10 января. Более широкий Topix потерял 0,8% до 1.730,50 пункта.

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Европейские акции также снизились в четверг под влиянием опасений по поводу распространения нового вируса в Китае, при этом инвесторы ждут итогов первого в этом году заседания Европейского центрального банка.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,17%. Энергетический сектор потерял 0,29% вслед за падением цен на нефть из-за опасений, что вспышка вируса может повлиять на спрос.

ЕЦБ, скорее всего, оставит денежно-кредитную политику без изменений, но глава центробанка Кристин Лагард, как ожидается, даст старт масштабному пересмотру стратегии, в результате которого регулятор может провести переоценку своей основной цели и методов ее достижения.

Акции STMicroelectronics, поставщика Apple, выросли на 6,9% и показывали лучшую динамику среди компонентов STOXX 600 после того, как производитель микросхем отчитался о превысивших ожидания продажах в четвертом квартале и валовой марже выше среднего уровня прогноза.

Напомним, Китай изолирует город с населением в 11 миллионов человек, предполагаемый эпицентр вспышки нового коронавируса, число жертв которого выросло до 17 при более 600 заболевших, в то время как органы здравоохранения во всем мире пытаются предотвратить глобальную пандемию.

Случаи заболевания зафиксированы в других крупных городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Гонконг, а также в ряде других стран, в том числе в США, вызвав страхи о распространении инфекции по всему миру.