Зеленский в Давосе встретится с руководством МВФ (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Давос (Швейцария) встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, ссылаясь на программу визита украинской делегации при участии президента и министра финансов Оксаны Маркаровой во время Всемирного экономического форума в Давосе.
По информации Минфина, также запланирована встреча с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, руководителями компаний SOCAR и Cargill.
Помимо этого, в рамках форума состоится заседание Национального инвестиционного совета.
Справка УНИАН. Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в этом году собирает около 3 тысяч участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.