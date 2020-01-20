В Украине больше не нужно расписываться в квитанции об обмене валют
Национальный банк Украины разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций.
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Как сообщается на сайте НБУ, также регулятор предусмотрел при осуществлении валютно-обменных операций создание электронных расчетных документов, по форме и содержанию аналогичных бумажным.
Кроме того, Нацбанк отменил необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира и клиента, оттиск штампа.
Отмечается, что эти изменения внесены в соответствии с обновлениями в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", вступающими в силу 19 апреля.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла закон, позволяющий использовать программные РРО, наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категорий использовать РРО. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.