В Украине больше не нужно расписываться в квитанции об обмене валют

Нацбанк разрешил использовать программные РРО при осуществлении валютно-обменных операций.

Национальный банк Украины разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций.

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Как сообщается на сайте НБУ, также регулятор предусмотрел при осуществлении валютно-обменных операций создание электронных расчетных документов, по форме и содержанию аналогичных бумажным.

Кроме того, Нацбанк отменил необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира и клиента, оттиск штампа.

Отмечается, что эти изменения внесены в соответствии с обновлениями в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", вступающими в силу 19 апреля.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла закон, позволяющий использовать программные РРО, наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категорий использовать РРО. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.