Ряд замминистров увольняется из-за низких зарплат – Милованов

При этом он не уточнил, о каких чиновниках идет речь.

Ряд заместителей министров решили уволиться из Кабинета министров из-за низких заработных плат.

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Об этом во время обсуждения законопроекта "О труде" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Определенные заместители министров, хорошие, которых я знаю, которых взяли с рынков, не в моем министерстве, а в других министерствах, уже уходят в отставку. Именно потому, что у них оклад 18 тысяч гривень, а водитель Uber может заработать больше. Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты", - сказал он.

При этом министр не уточнил, о каких чиновниках идет речь.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года появилась информация, что министр развития экономики Милованов и министр юстиции Денис Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Причиной якобы стало недостаточное материальное обеспечение. Позже министры официально опровергли информацию об увольнении.