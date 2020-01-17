Банк Порошенко сохранял 247 миллионов гривень окружения Януковича – Генпрокуратура

Средства арестованы в рамках дела об отмывании незаконных доходов по финансовым операциям на сумму свыше 84 миллиона долларов.

Суд наложил арест на 247 миллионов гривень, которые принадлежали окружению бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, и передал их управлению АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора (ОГП).

Отмечается, что средства находились на счетах ПАО «Международный Инвестиционный Банк». Суд обязал банк перечислить средства на счета АРМА.

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Указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям на сумму свыше 84 миллиона долларов окружением бывшего президента Виктора Януковича.

«Также изучается вопрос законности нахождения средств ПАО «Всеукраинский Банк Развития» на счетах ПАО «Международный Инвестиционный Банк» и устанавливаются причастные к этому решению», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сейчас следователи объявили о подозрении трем лицам, еще двух человек объявлено в розыск. Вскоре материалы передадут в суд.