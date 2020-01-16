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НБУ объясняет колебания на валютном рынке психологическим фактором

14:27, 16 января 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на брифинге.

"Очень важный фактор - психологический. Мы видели в октябре прошлого года всплеск, что также полностью было вызвано психологическим фактором", - сказал Чурий.

Он напомнил, что Нацбанк не проводит операции на наличном валютном рынке и при этом наличный рынок не очень сильно связан с безналичным.

"Мы видим, что этот психологический фактор достаточно быстро сошел на нет", - добавил Чурий.

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