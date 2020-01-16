НБУ объясняет колебания на валютном рынке психологическим фактором
14:27, 16 января 2020Финансы
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Этот психологический фактор достаточно быстро "сошел на нет", отметил замглавы НБУ Олег Чурий.
Иллюстрация REUTERS
Колебания на наличном валютном рынке Украины в декабре 2019 года - январе текущего года обусловлены психологическим фактором.
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Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на брифинге.
"Очень важный фактор - психологический. Мы видели в октябре прошлого года всплеск, что также полностью было вызвано психологическим фактором", - сказал Чурий.
Он напомнил, что Нацбанк не проводит операции на наличном валютном рынке и при этом наличный рынок не очень сильно связан с безналичным.
"Мы видим, что этот психологический фактор достаточно быстро сошел на нет", - добавил Чурий.
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