НБУ объясняет колебания на валютном рынке психологическим фактором

Этот психологический фактор достаточно быстро "сошел на нет", отметил замглавы НБУ Олег Чурий.

Колебания на наличном валютном рынке Украины в декабре 2019 года - январе текущего года обусловлены психологическим фактором.

Читайте такжеМилованов спрогнозировал, что будет с гривней в 2020 году

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на брифинге.

"Очень важный фактор - психологический. Мы видели в октябре прошлого года всплеск, что также полностью было вызвано психологическим фактором", - сказал Чурий.

Он напомнил, что Нацбанк не проводит операции на наличном валютном рынке и при этом наличный рынок не очень сильно связан с безналичным.

"Мы видим, что этот психологический фактор достаточно быстро сошел на нет", - добавил Чурий.