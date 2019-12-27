Нацбанк закупил с рынка за один день рекордные 700 миллионов долларов

Наиболее вероятным объяснением рекордной покупки валют является продажа валюты "Нафтогазом".

26 декабря Нацбанк выкупил с межбанковского валютного рынка 700 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Указывается, что 230 млн долларов Нацбанк выкупил, проведя аукцион. Еще 470 млн долларов - с помощью традиционных интервенций, то есть участия на межбанковском рынке.

"Такие объемы покупки валюты за один день являются рекордом этого года", - подчеркнули в регуляторе.

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Наиболее вероятным объяснением рекордной покупки валют является продажа валюты "Нафтогазом".

"Всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около 7,5 млпд долл США, что также является рекордным значением с 2007 года.

Предложение валюты существенно превышает спрос вследствии устойчивого притока иностранных инвестииций в гривневые облигации правительства, привлечения внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров", - говорится в сообщении.