Кабмин обновил перечень предприятий, не подлежащих приватизации

Теперь его должна утвердить Верховная Рада.

Кабинет министров утвердил обновленный перечень предприятий, которые не подлежат приватизации.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале.

"Мы утвердили соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и утвердить Верховная Рада", - написал он.

По словам премьера, не подлежат продаже предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, естественные монополии, а также объекты, имеющие критически важное значение для общества.

"Более того, мы усилим контроль за надлежащим пользованием имуществом и эффективным управлением стратегическими государственными предприятиями, которые не подлежат приватизации", - добавил он.

В опубликованном перечне объектов присутствуют НАК "Нафтогаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины, "Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", "Черноморнафтогаз", "Укртранснафта", холдинговая компания "Артем", "Укрпошта", "Укрзализныця". Для этих предприятий установлено условие, что часть корпоративных прав, принадлежащих государству, должно быть не менее 50% плюс одна акция.

Для таких предприятий, как "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Антонов", прописано условие в 100% корпоративных прав, которые принадлежат государству.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Кабмин должен был в течение трех месяцев после этого подготовить обновленный список госактивов, которые нельзя приватизировать.