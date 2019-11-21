Кабмин изменил перечень стратегических предприятий

Правительство в действующий список включило еще 4 объекта.

Кабинет министров Украины в действующий список из 321 стратегического предприятия включил еще 4 и исключил 39 объектов.

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Согласно сообщению пресс-службы Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, данное решение было принято на заседании правительства.

Так, в обновленные список включены: «Укрзализныця» - так как это предприятие входит в реестр крупных налогоплательщиков и является естественным монополистом; госпредприятие Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им Я. Осады - отвечает критериям стратегических предприятий, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров имеет важное социально экономическое значение; Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) - соответствует критерию стратегического предприятия, так как количество работающих сотрудников превышает 5000 человек, а также является крупным налогоплательщиком; Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами - отвечает трем критериям стратегических предприятий.

Также этим постановлением Кабмин исключил из имеющегося перечня 39 объектов: 4 объекта Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев, 4 объекта, на базе которых создана "Украинская железная дорога" и 31 объект Госкомтелерадио, которые реорганизованы путем присоединения к "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

Отмечается, что на сегодня законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию предприятий, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины передало очередной пакет государственных предприятий на приватизацию, увеличив общее число объектов для приватизации в этом году до 339.