НБУ в прошлом году выявил 58 нелегальных обменников

Всего за год регулятор провел 1123 проверки пунктов обмена валют небанковских финучреждений.

Национальный банк за 2019 год провел 1123 проверки пунктов обмена валют небанковских финучреждений по всех областях Украины, в ходе которых выявил 58 нелегальных обменников.

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Как сообщается на сайте НБУ, нелегальные пункты обмена валюты были обнаружены в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.

Отмечается, что помимо нелегальных обменников, среди установленных нарушений были проведение операций без документального оформления, несоответствие между объемами наличности в кассе и бухгалтерскими документами, непредоставление документов по запросу.

Также сообщается, что регулятор передал информацию о нелегальных обменниках в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2018 году провел свыше 1100 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений во всех областях Украины, в ходе которых выявил 78 нелегальных обменников.