цей матеріал доступний українською

Жители многоэтажек получат платежки за коммуналку с дополнительной платой (видео)

17:53, 13 января 2020
Финансы
435 0
Плата за отопление для жителей многоэтажек будет колебаться ежемесячно / фото 5.ua

Читайте такжеУкраинцев предупредили о возможных ошибках с выплатой субсидий по новым правилам

Об этом сообщает ТСН.ua.

"С них будут брать средства за обслуживание общедомового счетчика воды. Если его нет, то начислят деньги на его установку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, ежемесячно будет колебаться стоимость отопления.

 За что и как начислят квартплату - смотрите в сюжете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter