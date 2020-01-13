Жители многоэтажек получат платежки за коммуналку с дополнительной платой (видео)

Украинцы будут вынуждены заплатить за обслуживание общедомового счетчика воды.

Украинцам, живущим в многоэтажных домах, поступят платежки за коммунальные услуги, и они будут отличаться от прошлогодних.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"С них будут брать средства за обслуживание общедомового счетчика воды. Если его нет, то начислят деньги на его установку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, ежемесячно будет колебаться стоимость отопления.

За что и как начислят квартплату - смотрите в сюжете.