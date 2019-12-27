Украине в 2020 году предстоят рекордные выплаты по внешнему долгу – эксперт

Общие потребности правительства в финансировании составят около 13 миллиардов долларов.

Украине в 2020 году предстоят рекордные выплаты по внешнему государственному долгу, в связи с чем общие потребности правительства в финансировании составят около 13 миллиардов долларов.

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Такое мнение УНИАН высказала главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

"С учетом погашения внутреннего долга и дефицита бюджета, мы оцениваем общие потребности правительства в финансировании в сумму около 13 миллиардов долларов, из которых более половины нужно будет привлечь у внешних кредиторов", - сказала эксперт.

По ее мнению, в следующем году правительство столкнется с аналогичной проблемой недобора бюджетных доходов, как в 2019 году, поскольку в бюджете заложен нереалистичный курс гривни.

В то же время, эксперт отметила, что укрепление гривни способствовало повышению долговой устойчивости Украины.

"Укрепление гривни благоприятно сказывается на показателе отношения долга к ВВП. По результатам 2019 года он будет близок к 50%, что на 11 процентных пунктов ниже, чем в 2018 году, и ниже, чем в некоторых развитых странах. Например, в Германии", - добавила Белан.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-ноябрь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 4,5 миллиарда долларов, или на 5,8%, до 82,8 миллиарда долларов.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 177,7 миллиарда гривень, или на 8,2%, - до 1,991 триллиона гривень.

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