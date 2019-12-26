Финансовые итоги 2019 года: крепкая гривня, дырявый бюджет, миллиардные долги

Уходящий год войдет в историю финансовой системы Украины как переломный. Многострадальная украинская гривня, которая после перехода к гибкому курсообразованию в 2014-2015 году обесценилась к доллару США более чем в три с половиной раза и освоила исторический минимум в тридцать гривень за доллар, с начала этого года укрепилась к доллару на шестнадцать процентов и уверенно держится на историческом максимуме последних четырех лет – около 23 гривень за доллар.

Ключевым фактором стремительного укрепления национальной валюты стал повышенный интерес иностранных инвесторов к украинским долговым бумагам. С начала года объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины вырос более чем на сто миллиардов гривень, то есть, украинская экономика получила из этого источника свыше четырех с половиной миллиардов долларов.

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В комплексе с поступлениями выручки от экспорта рекордного урожая зерновых и масличных культур и значительных объемов поступлений от трудовых мигрантов, которые компенсировали дефицит внешнеторгового баланса, инвестиции нерезидентов в ОВГЗ дали мощный импульс как для укрепления национальной валюты, так и для снижения стоимости заимствований на внутреннем рынке более чем в полтора раза.

По оценкам Национального банка, укрепление гривни способствовало досрочному снижению инфляции до пяти процентов, сокращению госдолга к ВВП, снижению долларизации экономики, повышению доходов украинцев и замедлению процессов трудовой миграции.

Так, за последние четыре года разрыв межу средними зарплатами в Украине и Польше, куда в основном устремляются трудовые мигранты из нашей страны, сократился почти вдвое. И это логично, поскольку зарплата среднестатистического киевлянина, если перевести в доллары соответствующий показатель Госстата, выросла за год с 500 до 700 долларов.

В НБУ считают, что вопреки некоторому снижению выручки украинских экспортеров, укрепление гривни не препятствует развитию украинской экономики. В третьем квартале рост реального ВВП Украины превысил четыре процента в годовом выражении. И по оценкам регулятора, искусственное удержание гривни на уровне около 27 гривень за доллар добавило бы к текущим темпам роста экономики лишь 0,1 процентный пункт, а инфляция была бы значительно выше.

Согласны с положительными оценками НБУ и эксперты.

«Для большинства украинцев укрепление гривни – это более дешевые товары и более высокая покупательная способность. Для экспортеров – снижение рентабельности, особенно в металлургии и по некоторым видам аграрной продукции. Но в целом положительный эффект преобладает, поскольку сейчас именно потребление движет нашу экономику в гораздо большей степени, чем экспорт», - прокомментировал УНИАН руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций группы ICU Александр Мартыненко.

Дырявый бюджет

Помимо украинских экспортеров резкое укрепление национальной валюты нанесло серьезный урон государственному бюджету.

По итогам одиннадцати месяцев текущего года госбюджет Украины недополучил 56 миллиардов гривень, или шесть процентов плановых доходов. И это после того, как в конце октября Верховная Рада снизила план поступлений в госбюджет на двадцать миллиардов гривень.

Главными причинами отставания от плана в Министерстве финансов назвали недобор поступлений по НДС с ввезенных в Украину товаров из-за льгот на ввоз оборудования для альтернативной энергетики, предоставленных прежним составом парламента уже после принятия госбюджета-2019, а также из-за более сильного курса гривни, чем прогнозировалось.

Кроме того, негативное влияние на налоговые поступления оказали низкие цены на природный газ. Также Минфин не досчитался ренты за добычу углеводородов, акцизного сбора на сигареты и запланированных дивидендов государственных компаний.

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Для урегулирования проблемы Кабинет министров в середине декабря решил приостановить финансирование ряда незащищенных государственных расходов, включив, по сути, ручной режим их рассмотрения в Государственной казначейской службе. В правительстве признали, что госбюджет в этом году не будет выполнен по доходам, потому не позволили бюджетникам сыграть в традиционную декабрьскую игру «освоить все фонды под ноль».

Эксперты аналитической группы Case Ukraine оценивают потенциальный объем недопоступлений в госбюджет-2019 в тридцать миллиардов гривень, в дополнение к уже сокращенному плану доходов на двадцать миллиардов, называя это отставание от плана не критическим, так как указанная сумма составляет всего три процента бюджетных доходов и менее одного процента годового ВВП.

Потенциальными направлениями для урезания расходов в Case Ukraine считают инвестиционные программы, включая проекты Государственного фонда регионального развития, последствия сокращения которых не будут болезненными.

«Последствия здесь в основном для тех, кто будет вынужден ждать февраля-марта, чтобы бюджет с ними рассчитался за прошлый год. Но это и так была достаточно обычная практика», - сказал УНИАН директор Case Ukraine Дмитрий Боярчук.

В Министерстве финансов обещают оплатить все важные расходы государства, называя ситуацию контролируемой.

«Правительство в полном объеме профинансирует все необходимые защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также все обязательства, на которые открыты ассигнования. Граждане Украины не почувствуют никаких последствий невыполнения бюджета», - прокомментировали УНИАН в Минфине.

К слову, госбюджет в этом году традиционно не получил ожидаемых поступлений от приватизации госимущества, что вынуждает правительство традиционно перекрывать недостаток финансирования сверхплановыми заимствованиями.

Миллиардные долги

Одной рукой пустив «под нож» ряд бюджетных расходов, другой Кабмин благословил Минфин на десять миллиардов гривень внеплановых заимствований, пять из которых Минфин привлек на последнем в этом году ОВГЗ-аукционе. Эти средства будут потрачены уже в новом году на предстоящие сразу после праздников долговые платежи.

В результате активного замещения старых долгов новыми в течение всего года объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-ноябрь вырос в долларовом эквиваленте на четыре с половиной миллиарда долларов – до 83 миллиардов, что составило почти два триллиона в гривневом эквиваленте.

В то же время, в Минфине предлагают для оценки качества долговой политики не ориентироваться на абсолютный показатель долга, а учитывать его качественные изменения – снижение доли валютных заимствований и стоимости привлечения средств, удлинение сроков долга и его сокращение по отношению к ВВП.

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«Эффективная политика Министерства финансов по управлению госдолгом позволила сократить этот показатель до 52 процентов по итогам 2018 года. По итогам 2019 года этот показатель будет ниже 51 процента. В рамках реализации среднесрочной стратегии управления госдолгом, на 2020 год запланировано сокращение показателя до 45 процентов», - прокомментировали УНИАН в Минфине.

Но дело не только в верно выбранной долговой стратегии. Резкое укрепление гривни, с одной стороны, стало причиной существенного недобора бюджетных доходов, но с другой, - сыграло не последнюю роль в повышении долговой устойчивости Украины.

«Укрепление гривни благоприятно сказывается на показателе отношения долга к ВВП. По результатам 2019 года он будет близок к пятидесяти процентам, что на одиннадцать процентных пунктов ниже, чем в 2018 году, и ниже, чем в некоторых развитых странах. Например, в Германии», - прокомментировала УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Вызовы 2020 года

В наступающем году, по мнению экспертов, нашу страну ожидают такие-же вызовы, как и в уходящем.

Скорее всего, правительство будет корректировать госбюджет-2020. Экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник считает, что в связи с недобором бюджетных доходов следует радикально сократить бюджетные расходы.

«Очевидно, что базовые значения будут отличаться от расчетных. Стоит подойти более тщательно и к показателям инфляции, потому что на данный момент они существенно выше ожидаемых значений текущего года», - полагает он.

Елена Белан считает, что в следующем году правительство столкнется с аналогичной проблемой недобора бюджетных доходов, как в 2019 году, поскольку в бюджете заложен нереалистичный курс гривни. При этом, в следующем году нашей стране предстоят рекордные выплаты по внешнему долгу.

«С учетом погашения внутреннего долга и дефицита бюджета, мы оцениваем общие потребности правительства в финансировании в сумму около тринадцати миллиардов долларов, из которых более половины нужно будет привлечь у внешних кредиторов», - говорит эксперт.

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В правительстве уже анонсировали пересмотр прогнозов на следующий год в январе, в частности, чтобы заложить в эти прогнозы более высокий курс гривни к доллару.

«У нас в прогнозе курс средний был 26-27 на следующий год, но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс», - заявил министр экономики Тимофей Милованов, видимо, подразумевая предстоящий старт новой трехлетней программы с Международным валютным фондом объемом пять с половиной миллиардов долларов, ожидаемый в первом квартале.

И здесь надо заметить, что уходящий год наша страна прожила без финансовой поддержки своего ключевого кредитора, и лишь под занавес 2019 года начали проступать очертания перспектив новой украинской программы с МВФ.

Эксперты группы ICU прогнозируют успешное заключение нового соглашения с МВФ и поступления еще как минимум двух миллиардов долларов новых инвестиций от нерезидентов в ОВГЗ, что станет стимулом для дальнейшего снижения стоимости заимствований и укрепления национальной валюты. По ожиданиям ICU, в первом полугодии курс гривни вырастет до уровня около 22-23 гривень за доллар, но к концу года снизится до 25-25,5 гривень за доллар.

В Национальном банке прогнозируют дальнейший рост зарплат украинцев, ожидая, что в среднесрочной перспективе реальные темпы этого роста составят от четырех до шести процентов.

Итак, украинская финансовая система встречает новый год с хвостами и недоработками года уходящего. Но поскольку все обозначенные экспертами вызовы украинским властям хорошо знакомы, хочется верить, что полученный опыт просто не позволит повторить ошибки прошлого. И 2020 год станет для финансовой системы страны хотя бы не хуже предыдущего. Если, конечно, не случится очередной мировой экономический кризис, усугубляющий дисбалансы на основных для украинской продукции рынках, и все робкие достижения не превратятся в прах. По крайней мере, хочется надеяться на лучшее.

Ольга Гордиенко