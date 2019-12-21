Доллар упал к новому минимуму: курсы валют

Гривня по официальному курсу освоила новый четырехлетний максимум - 23,33 грн/долл.

Национальный банк Украины на субботу, 21 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,33 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 20 декабря на уровне 23,37 грн/долл.

Официальный курс гривни к евро на 21 декабря установлен на уровне 25,88 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,30/23,33 грн/долл., к евро - на уровне 25,86/25,88 грн/евро.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 грн/долл.