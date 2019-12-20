Госбюджет-2019 недополучит около 30 миллиардов гривень - эксперты

Отмечается, что ситуация некритическая, поскольку это всего 3% доходов или 0,7% ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2019 год недополучит около 30 млрд грн в дополнение к уже сокращенному в середине октября плану по доходам на этот год на 20 млрд грн.

Читайте такжеНикакой катастрофы с выполнением бюджета нет - премьер

Об этом говорится в комментарии к инфографике аналитической группы Case Ukraine в рамках проекта «Ціна держави».

При этом отмечается, что ситуация с наполнением бюджета некритическая, поскольку недобор составляет всего 3% доходов или 0,7% ВВП.

Эксперты предположили, что ситуация с наполнением бюджета в декабре не лучше ноября, когда доход центрального бюджета упал на 7,3% в годовом выражении.

«Если что-то подобное происходит в декабре, то это по меньшей мере 30 млрд грн недопоступлений. Это означает, что не будут выполнены или будут отложены на следующий год ряд программ, скорее всего те, что имеют инвестиционный характер», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлению министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, государственный бюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам, в связи с чем правительство вынуждено принимать меры для тщательного анализа ряда расходов на предмет их соответствия приоритетам бюджета и программе правительства.

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 млрд грн доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период. С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 млрд грн доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.