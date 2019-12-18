Сколько стоит доллар: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 18 декабря: 100 USD – 2346,9132 гривни; 100 EUR – 2619,6245 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2346,9132 (17 декабря – 2349,0376)

100 EUR – 2619,6245 (17 декабря – 2618,2373)

Нацбанк на сегодня, 18 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне максимального значения с января 2016 года.

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 17 декабря, на уровне 23,49 гривни/доллар.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,45/23,47 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,15/26,16 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 гривни/доллар.