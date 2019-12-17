Запоздалая политика, что усилила дисбалансы: Рада НБУ резко раскритиковала действия правления регулятора в этом году

В Раде банка отметили, что высокие учетные ставки в Украине способствовали значительному перетоку финансовых ресурсов в государственные долговые обязательства.

Рада Национального банка Украины (НБУ) дала негативную оценку денежно-кредитной политике правления НБУ.

Об этом говорится в сегодняшнем решении совета, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Отметить, что Правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику в 2019 году, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержание устойчивых темпов экономического роста и восстановления кредитования экономики. Денежно-кредитная политика, которая осуществлялась, была запоздалой реакцией на существенные внутренние и внешние шоки, влияние процентной политики на рост реального ВВП остался ограниченным, а высокие процентные ставки способствовали значительному перетоку финансовых ресурсов в государственные долговые обязательства и усилению дисбалансов в экономике», – говорится в решении.

При этом в Совете НБУ пришли к выводу, что денежно-кредитная политика регулятора «не имела стимулирующего влияния на социально-экономическое развитие».