Украина стала второй в мире по темпам роста заказов на AliExpress

По статистике, на AliExpress чаще всего заказывают жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Украинцы стали вторыми в мире по темпам роста количества заказов на глобальной торговой площадке AliExpress.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба "Укрпошты".

"Количество заказов украинцев с AliExpress за 10 месяцев этого года выросло на 70%. А по общей стоимости проданных товаров Украина вошла в ТОП-10 стран мира!" - сказано в сообщении.

В компании отметили, что "Укрпошта" за три квартала 2019 года уже доставила из Китая более 20 миллионов отправлений, большинство из которых - это товары из интернет-магазинов.

Согласно сообщению, заказы делают украинцы в возрасте 24-35 лет, большая часть из которых осуществляет покупки товаров на AliExpress при помощи смартфона.

"По статистике, на AliExpress чаще всего заказывают жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. А самыми популярными товарными категориями являются: "телефоны и аксессуары", "электроника", "автотовары", - добавили в "Укрпоште".

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинцы застопорили на час онлайн-платежи крупнейшего банка страны - "ПриватБанка" из-за массовой оплаты товаров в ходе большой распродажи, традиционно проводимой в этот день крупнейшими торговыми онлайн-площадками Китая, среди которых Alibaba Group, Taobao, AliExpress и другие.

Справка УНИАН. AliExpress — глобальная виртуальная (находится в сети Интернет) торговая площадка, предоставляющая возможность покупать товары производителей из КНР. Товары на площадке продаются в розницу и мелким оптом. Информация о товарах автоматически переводится на разные языки. Принадлежит компании Alibaba Group, которая также владеет такими популярными китайскими ресурсами, как Alibaba.com, Taobao.com.