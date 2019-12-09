НБУ удвоил выкуп валюты на межбанке

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 5,4 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины на прошлой неделе - со 2 по 6 декабря - купил на межбанковском валютном рынке Украины 436,6 миллиона долларов, что более чем вдвое больше показателя неделей ранее.

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Согласно данным на сайте НБУ, регулятор седьмую неделю подряд не продавал валюту.

В результате с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 5,4 миллиарда долларов, или в 12 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в ноябре пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 897,8 миллиона долларов