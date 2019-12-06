Международные резервы Украины выросли до $21,9 миллиарда

С начала года рост резервов составил 1,1 миллиарда долларов, или 5,3%.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря составили 21,9 миллиарда долларов, что на 0,5 миллиарда долларов, или на 2,5% больше показателя месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, рост резервов обусловлен прежде всего сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке, благодаря которой регулятор выкупил 897,8 миллиона долларов.

В то же время, правительство направило на обслуживание и погашение валютного госдолга 644,7 миллиона долларов.

При этом, в результате переоценки стоимость финансовых инструментов в течение месяца снизилась на 29,6 миллиона долларов.

Также сообщается, что текущий объем резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, а с начала года рост резервов составил 1,1 миллиарда долларов, или 5,3%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до 20,820 миллиарда долларов, обновив пятилетний максимум.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец 2019 года до 22,9 миллиарда долларов с 21,7 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.