Украина не успеет получить деньги МВФ в этом году - СМИ

Правительство надеется, что меморандум с Фондом получится подписать еще в декабре.

Украина не успеет получить окончательное решение Совета директоров Международного валютного фонда до конца 2019 года, но может еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

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Об этом LIGA.net рассказали три высокопоставленных собеседника в разных государственных структурах.

"Мы не успели выполнить prior actions, которые обсуждались с Фондом. Для того, чтобы попасть на декабрьское заседание Совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы к текущему моменту уже были проголосованы в парламенте", - отметил собеседник в одной из финансовых госструктур.

По информации источников, речь прежде всего идет об изменениях в закон "О системе гарантирования вкладов" (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации "ПриватБанка", а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов). Законопроекты должны были попасть в Раду еще в конце ноября. Другой собеседник рассказал, что на данный момент завершен процесс согласования текста изменений между украинскими госструктурами и Фондом.

По его словам, правительство, по-прежнему рассчитывает, что меморандум будет подписан в ближайшее время и Украина получит SLA (Staff Level Agreement - принципиальное согласие Фонда кредитовать страну) еще в этом году.

"Мы приближаем меморандум как можем - это более важно, чем непосредственно деньги. Для этого нам не нужно ориентироваться на заседание Борда МВФ".

Следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале, когда руководство МВФ впервые соберется после перерыва на рождественские праздники.

Справка УНИАН. Миссия Международного валютного фонда находилась в Украине с 14 по 22 ноября для продолжения дискуссий с украинскими властями относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы. В Национальном банке оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 млрд долларов и прогнозировали получение первых 2 млрд до конца текущего года.

По итогам миссии ее глава Рон ван Роден отметил существенный прогресс на пути реформ и относительно обсуждения мер, которые могут стать основой для новой программы, анонсировав продолжение дискуссий в следующие недели.