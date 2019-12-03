Гривня укрепилась: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 3 декабря: 100 USD – 2395,7354 гривни; 100 EUR – 2640,8191 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2395,7354 (2 декабря – 2397,2276)

100 EUR – 2640,8191 (2 декабря – 2632,6354)

Предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на вчера, 3 декабря, на уровне 23,97 гривни/доллар.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,94/23,96 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,43/26,45 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 гривни/доллар.