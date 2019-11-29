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Государство получит более 100 миллионов гривень от продажи трех крупных государственных объектов

21:41, 29 ноября 2019
Финансы
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Государство получит 108,5 млн гривень от приватизации / фото УНИАН

Государство получит 108,5 млн гривен от продажи трех объектов государственной собственности, что стало возможным благодаря успешной продаже Фондом государственного имущества ряда государственных объектов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Приватизация - один из ключевых приоритетов правительства и один из действенных способов привлечения инвестиций и борьбы с неэффективным управлением имуществом", - прокомментировал результаты премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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По данным Фонда государственного имущества, самые крупные среди проданных недавно государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн грн, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн грн.

Кроме того, за 3,5 млн грн продали "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций". Цена продажи стартовала с 270 тыс. грн и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов.

Также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций "АО Украина Туристическая", который продан на 35% дороже стартовой цены.

Фонд госимущества должен продолжить работу по 415 объектам из 500, которые правительство недавно передало в Фонд государственного имущества.

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Теги: #приватизация