Государство получит более 100 миллионов гривень от продажи трех крупных государственных объектов

Это стало возможным благодаря успешной продаже Фондом государственного имущества ряда государственных объектов.

Государство получит 108,5 млн гривен от продажи трех объектов государственной собственности, что стало возможным благодаря успешной продаже Фондом государственного имущества ряда государственных объектов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Приватизация - один из ключевых приоритетов правительства и один из действенных способов привлечения инвестиций и борьбы с неэффективным управлением имуществом", - прокомментировал результаты премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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По данным Фонда государственного имущества, самые крупные среди проданных недавно государственных объектов - это оптовый рынок в городе Бровары, который был продан за 44,5 млн грн, то есть в 10 раз дороже стартовой цены, которая составляла 4 млн грн.

Кроме того, за 3,5 млн грн продали "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций". Цена продажи стартовала с 270 тыс. грн и выросла в 13 раз. За объект боролись 10 участников торгов.

Также Фонд госимущества продал 100% государственного пакета акций "АО Украина Туристическая", который продан на 35% дороже стартовой цены.

Фонд госимущества должен продолжить работу по 415 объектам из 500, которые правительство недавно передало в Фонд государственного имущества.