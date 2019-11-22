Кабмин назначил нового замглавы ГФС

Директор департамента Налоговой службы Венцковский назначен на данную должность с 19 ноября сроком на 5 лет.

Кабинет министров Украины назначил Дмитрия Венцковского заместителем главы Государственной фискальной службы (ГФС). Он ранее занимал должность директора департамента обеспечения работы Государственной налоговой службы.

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Соответствующее решение закреплено в распоряжении Кабмина и обнародовано на правительственном сайте.

"Назначить Венцковского Дмитрия Юрьевича заместителем главы Государственной фискальной службы Украины с 19 ноября 2019 года сроком на пять лет с оплатой труда согласно законодательству", – сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабмин объявил конкурсы по отбору заместителей находящейся в стадии реорганизации Фискальной службы.

Глава Государственной Таможенной службы Максим Нефедов в интервью УНИАН пояснил, что данные конкурсы объявлены для поиска людей, которые де-факто станут заместителями в Таможенной и Налоговой службах, созданных в процессе ликвидации ГФС.