На Николаевщине ЦПАУ пополнили местные бюджеты более чем на 7,1 млн. гривен

За 10 месяцев текущего года доходы местных бюджетов Николаевской области от поступлений за предоставленные административные услуги составили более 7,1 млн. грн.

Наибольшую долю поступлений за предоставленные ЦПАУ административные услуги получили города областного значения - почти 3 млн. грн (Николаев – 1,7 млн. грн). Поступления районных бюджетов составили более 4,1 млн. грн. Среди районов области лидирующие позиции занимают Снигиревский (более 595 тыс. гривен), Николаевский (более 434 тыс. гривен) и Кривоозерский (более 393 тыс. гривен) районы.

Добавим, что с начала года на Николаевщине центрами предоставления административных услуг предоставлено 329 605 услуг около 200 видов.

Всего в Николаевской области работают 26 центров предоставления административных услуг, в том числе 5 - городских (городов областного значения), 19 - районных и 2 - объединенных территориальных общин.

В 2020 году планируется открытие еще 10 центров предоставления административных услуг в объединенных территориальных общинах.