НБУ прогнозирует новые слияния на банковском рынке

Ожидается две сделки с участием небольших банков.

Национальный банк прогнозирует продолжение процессов слияния и добровольного отказа от банковских лицензий на банковском рынке Украины.

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Об этом сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook со ссылкой на директора департамента лицензирования Александра Бевза.

В частности, Бевз ожидает две сделки с участием небольших банков, которые хотят увеличить капитал, объединив усилия.

Кроме того, ожидается, что минимум один-два банка сдадут лицензии добровольно.

В НБУ напомнили, что ранее десять банков самостоятельно покинули рынок.

Как сообщал УНИАН, депутаты предлагают Верховной Раде снизить минимальный размер уставного капитала банка до 200 млн грн с 500 млн грн, установленных в настоящее время. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 6 ноября (№2385).

Действующий Закон Украины «О банках и банковской деятельности» устанавливает минимальный размер уставного капитала для банка не ниже 500 млн грн.

Согласно отчетности банков на 1 сентября, в Украине 30 банков с капиталом ниже 300 млн грн.