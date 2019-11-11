НБУ прогнозирует новые слияния на банковском рынке
Национальный банк прогнозирует продолжение процессов слияния и добровольного отказа от банковских лицензий на банковском рынке Украины.
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Об этом сообщается на странице НБУ в соцсети Facebook со ссылкой на директора департамента лицензирования Александра Бевза.
В частности, Бевз ожидает две сделки с участием небольших банков, которые хотят увеличить капитал, объединив усилия.
Кроме того, ожидается, что минимум один-два банка сдадут лицензии добровольно.
В НБУ напомнили, что ранее десять банков самостоятельно покинули рынок.
Как сообщал УНИАН, депутаты предлагают Верховной Раде снизить минимальный размер уставного капитала банка до 200 млн грн с 500 млн грн, установленных в настоящее время. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 6 ноября (№2385).
Действующий Закон Украины «О банках и банковской деятельности» устанавливает минимальный размер уставного капитала для банка не ниже 500 млн грн.
Согласно отчетности банков на 1 сентября, в Украине 30 банков с капиталом ниже 300 млн грн.