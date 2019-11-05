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Доллар вырос в цене: почем сегодня можно купить валюту

08:25, 05 ноября 2019
Финансы
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Доллар подорожал / фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2479,8021 (4 ноября – 2473,8144)

100 EUR – 2766,9632 (4 ноября – 2755,5819)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 4 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,74/24,77 грн/долл., что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,59/27,63 грн/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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