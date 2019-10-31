Богдан заявил, что у Нефьодова "очень не получается" во главе таможни, но он в него верит

Глава Офиса президента заявил, что той таможни, которую создает Нефьодов, еще не существует, а "старая система" саботирует изменения.

Глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан заявил, что у руководителя таможни Максима Нефедова "очень не получается" и что его Офис по вопросам таможни консультирует экс-глава Службы безопасности и Государственной таможенной службы Валерий Хорошковский.

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Об этом он рассказал в интервью Украинской Правде.

В то же время Богдан отрицает, что Хорошковский является теневым руководителем таможни вместо Максима Нефьодова.

"Когда мы пришли к вопросу таможни, контрабанды и доходов бюджета, мы встречались со многими экспертами, специалистами, таможенниками, экономистами. И все сказали, что когда Валерий Иванович был главой таможни, то доходы за два года выросли в четыре раза. И все - и недруги, и друзья его, и разные политические лагеря - рекомендовали нам прислушиваться. Потому что, кроме теоретиков, в Украине есть только один практик, который реально это реализовывал. Да, он нас консультирует", - сказал он.

Реальным руководителем таможни, по словам Богдана, остается Нефьодов.

"Но реальным руководителем таможни является Максим Нефедов. Я в него очень сильно верю. Это мое личное, и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень получается. Или, скажем так, очень не получается", - отметил Богдан.

Неудачи Нефьодова Богдан объясняет саботажем со стороны старой системы.

"У него абсолютно чистые помыслы и абсолютно правильные действия, и абсолютно он профессиональный человек. Но есть саботаж старой системы… потому что та таможня, которую создает Нефьодов, еще не существует. Они только создают юридические лица и принимают первых руководителей на работу", - пояснил Богдан.

"Работает старая система. А старая система, понимая, что не будет в новой реальности, делает все, чтобы саботировать как деятельность Нефьодова, так и жизнь страны. Поэтому доходы от таможни упали очень существенно, и это большая проблема", - добавил он.

При этом Богдан не смог ответить, прислушивается ли Нефьодов к советам Хорошковского.

"Не знаю. Мы не влияем на то, прислушивается - не прислушается. Он изучает, где критические точки, как это изменить, как исправить. Процессы, которые имеют последствия, и дает какие-то рекомендации", - отметил он.

Также Богдан исключил назначение Хорошковского главой таможни.

"С точки зрения нашей идеологии, что мы не берем тех людей, которые имеют бэкграунд политический, то нет, невозможно. С точки зрения эффективности, на мой - исключительно на мой взгляд, это было бы, наверное, правильное решение", - пояснил глава ОП.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.

В начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.