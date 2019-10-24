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Нефедов объявил о начале создания региональной структуры Таможенной службы

17:22, 24 октября 2019
Финансы
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Процесс создания региональной структуры Таможенной службы запущен - Нефедов / фото УНИАН

Процесс создания региональной структуры новосозданной Государственной таможенной службы Украины запущен, сообщил глава ведомства Максим Нефедов.

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«Наконец-то запустили создание региональной структуры Новой таможни. Этот путь оказался как-то значительно тяжелее, чем я ожидал», - написал Нефедов на своей странице в сети Facebook.

Он добавил, что уже подписал положение о таможне и выбрал 16 исполняющих обязанности руководителей региональных таможен для регистрации юридических лиц.

«Заверенные копии документов из Кабмина получены. Теперь следующий шаг - согласование Минфином всего этого», - подчеркнул руководитель Таможенной службы.

Ранее в интервью УНИАН глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил о планах завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года, для чего необходимо внести ряд изменений на законодательном уровне.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.

В начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.

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Теги: #таможня#Максим Нефедов