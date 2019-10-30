Рада изменила конвенцию с Кипром об избежании двойного налогообложения

Конвенция об избежании двойного налогообложения была подписана 8 ноября 2012 года и ратифицирована парламентом в июле 2013 года.

Верховная Рада ратифицировала протокол между правительством Украины и Кипра, которым внесены изменения в действующую Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по уплате налогов на доходы.

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За принятие соответствующего закона о ратификации проголосовали 316 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра финансов Павел Ходаковский сообщил, докладывая по законопроекту №0003, что между Украиной и Республикой Кипр действует соглашение от 8 ноября 2012 года, а протокол внесет изменения в него.

«Положение протокола предусматривает: налогообложение дивидендов по ставке 5%, если фактическим собственником является компания, которая непосредственно владеет минимум 20% капиталом компании, которая уплачивает дивиденды и инвестировала в акции компании не менее 100 тысяч евро. 10% по дивидендам во всех остальных случаях», – сказал он.

Ходаковский пояснил, что разница в действующем соглашении с тем, что предлагается, заключается в том, что два критерия применяются одновременно.

«Второе, увеличена ставка налогообложения процентов, с 2% до 5%. Внесены изменения по налогообложению доходов, которые получены от отчуждения части компании, где доля недвижимости больше 50% от стоимости всего имущества», - сказал он.

Согласно тексту пояснительной записки, необходимость заключения протокола объясняется тем, в процессе переговоров с кипрской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Справка УНИАН. Конвенция об избежании двойного налогообложения Украины с Кипром и протокол к ней были подписаны 8 ноября 2012 года в Никосии и ратифицированы парламентом в июле 2013 года. Таким образом, предприниматели обеих стран получили гарантии, что прибыли, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не подлежат двойному налогообложению.

11 декабря 2015 года правительства Украины и Кипра подписали протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы.