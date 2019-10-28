Министр экономики предлагает отменить ЕСВ и снизить налог на доходы физлиц

Милованов отметил, что его слова являются не предложением налоговых изменений, а приглашением к дискуссии о том, какая налоговая система нужна Украине.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил отменить единый страховой взнос (ЕСВ), снизить налог на доход физлиц и пересмотреть другие налоги, чтобы «снять с повестки дня» вопрос о физлицах-предпринимателях, обеспечить стимулы для создания рабочих мест и повысить зарплаты.

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Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Налоги и физлица-предприниматели. Этот пост - не предложение налоговых изменений, а приглашение к дискуссии о том, какая налоговая система нам нужна. По моему мнению, важнейший экономический актив Украины - это люди. Поэтому желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат», - написал он.

Милованов добавил, что для этого нужно максимально снизить налоги на труд и увеличить налоги на активы (например, недвижимость), а также оставить налог на добавленную стоимость (НДС).

«Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую налоговую реформу», - добавил он.

Министр предлагает отменить ЕСВ, максимально снизить налог на доход физлица, а для компенсации поднять налог на недвижимость и налог на землю, а также другие активы.

Кроме того, он предложил улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы, улучшить сбор НДС, продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами, а также оказывать государственную поддержку бизнеса только при условии работы в белую и создания достаточного количества рабочих мест.

«Все эти 8 пунктов - к обсуждению. Идея этих пунктов - снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышения зарплат и уменьшения безработицы», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2020 год предполагает, что рост валового внутреннего продукта Украины может составить от 3,7% (консервативный сценарий) до 4,8% (оптимистический сценарий).