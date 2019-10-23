От 24,8 до 27 за доллар: правительство спрогнозировало курс гривни в следующем году

Консервативный прогноз правительства предполагает средний курс гривни в 2020 году на уровне 27 грн/долл. Оптимистический - 24,8 грн/долл.

Консервативный макроэкономический прогноз правительства на 2020 год, который станет основой для доработки проекта государственного бюджета, предполагает средний курс гривни на уровне 27 грн/долл.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга по итогам заседания правительства.

«Средний курс в следующем году - гривня к доллару - в консервативном прогнозе заложен 27. По сравнению с 28,2, как это предусматривалось весной», - сказал премьер.

По его словам, в оптимистическом прогнозе, по которому экономика будет расти быстрее, закладывается курс на уровне 24,8 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, проект госбюджета Украины на 2020 год построен на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютным курсом 28,2 грн за доллар, но в правительстве анонсировали планы откорректировать его с учетом обновленного макропрогноза.

Сегодня, 23 октября, Кабмин утвердил обновленный макропрогноз на 2020 год. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство откорректирует проект госбюджета-2020 ко второму чтению в парламенте на основе консервативного варианта макропрогноза с ростом ВВП на 3,7%.