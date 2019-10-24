НБУ о валютном рынке: ситуация в экономике складывается в пользу гривни

Регулятор отметил, что снизился дефицит текущего счета платежного баланса, вырос экспорт зерновых.

Ситуация на валютном рынке в полной мере стабильная и соответствует фундаментальным экономическим параметрам, заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

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«По нашему мнению, ситуация на валютном рынке в полной мере стабильная и соответствует фундаментальным экономическим параметрам», - сказал Сологуб в ходе брифинга.

По его словам, ситуация в экономике складывается в пользу гривни, так как снизился дефицит текущего счета платежного баланса, вырос экспорт зерновых.

«Мы видим разные тренды, которые влияют. Но сказать, что сейчас мы точно увидим ослабление или укрепление гривни… это рынок определяет», - отметил Сологуб, комментируя вопрос о прогнозном курсе гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 24 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,89 грн/долл. С учетом этого показателя украинская гривня с начала месяца снизилась к доллару на 70 копеек, или почти на 3%.