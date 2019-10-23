Доллар снова вырос выше 25 гривень: нацвалюта снизилась на 15 копеек

Котировки гривни к евро снизились на 13 копеек.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 23 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,99/25,02 грн/долл., что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,79/27,82 грн/евро, что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на четверг, 24 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,89 грн/долл., к евро – на уровне 27,69 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 22 октября к закрытию торгов установились на уровне 24,84/24,87 грн/долл., что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.