В Минфине рассказали, когда и при каких условиях Украина получит финпомощь от ВБ

Обновленные набсоветы в «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке» будут сформированы до конца года. Эти и другие меры могут позволить Украине получить финансовую поддержку от Всемирного банка уже в начале 2020 года.

Обновленные наблюдательные советы в государственных «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке» будут сформированы до конца года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на итоги встречи министра финансов Оксаны Маркаровой и министра экономики Тимофея Милованова с руководством в Вашингтоне.

Отмечается, что украинская делегация представила повестку дня правительства и получила поддержку от представителей Всемирного банка.

В частности, речь идет о продолжении взвешенной фискальной политики и эффективной политики управления государственным долгом, дальнейшем внедрении реформы корпоративного управления в госбанках, введении оборота земли и механизмов финансовой поддержки фермеров, приватизации госпредприятий с целью уничтожить коррупцию и нарастить инвестиции в украинскую экономику.

В пресс-службе отметили, что эти и другие меры могут позволить Украине получить финансовую поддержку от Всемирного банка уже в начале 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в начале октября прекратил полномочия назначенных в конце мая пяти членов наблюдательного совета «Ощадбанка» и одного – «Укрэксимбанка», поскольку эти назначения не получили согласования Национального банка Украины.

Согласно совместному заявлению МВФ, ЕБРР и Всемирного банка, международные партнеры Украины высказались в поддержку действий НБУ, подчеркивая необходимость жестких стандартов независимости и отсутствия конфликта интересов в набсоветах госбанков.