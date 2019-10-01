Кабмин прекратил полномочия шести членов набсоветов «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка»

Основанием для такого решения стало не согласование этих назначений Национальным банком.

Кабинет министров Украины прекратил полномочия пяти членов наблюдательного совета «Ощадбанка» и одного – «Укрэксимбанка».

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, соответствующие решения приняты в отношении членов набсовета «Ощадбанка» Шевки Аджунера, Алексея Гринченко, Даниэля Билака, Дмитрия Власова, Алексея Резникова, а также Пауля Торстена – в «Укрэксимбанке».

Отмечается, что основанием для такого решения стало не согласование этих назначений Национальным банком Украины.

В Минфине отметили, что отбор кандидатов осуществляли компании по подбору персонала на конкурсной основе, а финальное тестирование проводила комиссия при участии представителей Верховной Рады, президента и правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в конце мая утвердил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы государственных банков.

В состав набсовета «Ощадбанка» вошли Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, а также Даниэль Билак и Дмитрий Власов.

В совет «Укрэксимбанка» вошли Пауль Торстен, Стивен Фишер, Димитри Чичло, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец, Доминик Меню, а также Юрий Буца и Алла Шульга.

В августе Национальный банк сообщил об отказе в согласовании назначения большинства новоизбранных членов набсовета «Ощадбанка», а также главы набсовета «Укрэксимбанка» Пауля Торстена.

Согласно совместному заявлению МВФ, ЕБРР и Всемирного банка, международные партнеры Украины высказались в поддержку действий НБУ, подчеркивая необходимость жестких стандартов независимости и отсутствия конфликта интересов в набсоветах госбанков.