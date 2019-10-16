Если принять законопроект №1210 без изменений, Украина потеряет 70% экспорта руды - нардеп

Государство может остаться без 12% поступлений в бюджет, – приводит расчеты Муса Магомедов.

В парламенте продолжаются страсти вокруг одиозного законопроекта №1210 относительно изменений в Налоговый кодекс.

Ряд нардепов в очередной раз акцентировали на возможных рисках относительно его принятия без консультаций с бизнесом и экспертами. Поэтому попытались донести большинству – чем грозят положения документа реальному сектору и экономике в целом, передает 5 канал.

"Я, как и раньше, надеюсь, что хватит мудрости не принимать его в том виде, в котором он предлагается. Но если это произойдет, то первое – мы потеряем 70% экспорта руды, как страна. Мы потеряем валютную выручку довольно существенную, мы потеряем поступления в бюджет. Расчетно это примерно 12% существующих платежей", – объясняет народный депутат Муса Магомедов.

На новой пленарной неделе Верховная Рада перешла к рассмотрению законопроектов по полной процедуре, а потому спорный закон №1210 о повышении ренты – пока не рассмотрели.