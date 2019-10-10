Возможен ли доллар по 8 гривень: мнение эксперта

По словам эксперта, гривня при определенных условиях могла бы существенно укрепиться. При этом он считает, что нацвалюта вряд ли вернется к значению 8 гривень за доллар.

Национальная валюта Украины при определенных условиях могла бы существенно укрепиться, но вряд ли вернет утраченные в период кризиса позиции и вернется к значению 8 гривень за доллар.

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Такое мнение в комментарии УНИАН высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

«Значительное укрепление гривни возможно, но возврат к показателю «восемь гривень за доллар» – вряд ли. Не стоит забывать, что по мере роста стоимости доллара росли и внутренние цены. Потому говорить о возврате на прежний уровень курса не приходится, хотя бы потому, что внутренние расходы существенно выросли», - пояснил эксперт.

По его словам, обеспечение серьезного притока прямых иностранных инвестиций является залогом существенного и долгосрочного укрепления нацвалюты.

Вышлинский напомнил, что правительство в своей программе пообещало привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций за пять лет.

Значительное укрепление гривни в этом году эксперт считает важным сигналом для участников рынка о том, что наша валюта может не только падать, но и расти.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины по официальному курсу за сентябрь выросла к доллару США более чем на 4%, а с начала года – более чем на 12%. К концу сентября гривня в очередной раз обновила четырехлетний максимум - на уровне 24,08 гривен за доллар. Год назад курс в это же время составлял 28,08 гривен за доллар.

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