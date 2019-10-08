Желаемая пенсия в Украине превышает 11 тысяч гривень – исследование

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине почти в 4 раза меньше желаемой.

Желаемый размер пенсии в Украине, которой бы хватало для удовлетворения всех финансовых потребностей ее получателей, должен быть равен 11 041 гривне, говорится в исследовании компании Research & Branding Group.

Читайте такжеНакопительные пенсии в Украине: в Минсоцполитики сообщили, когда они станут реальностью

При этом, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 3006 гривень, что почти в 3,7 раза меньше желаемого размера.

Согласно результатам исследования, 73% получателей пенсионных выплат в Украине считают их уровень недостаточным, тогда как удовлетворены им только 8% получателей.

"Учитывая почти четырехкратный разрыв между официальным и желаемым размером пенсии, в настоящее время лишь незначительная часть украинцев в той или иной мере рассчитывает на то, что смогут достойно прожить на государственную пенсию. Большинство же украинцев в целом не рассчитывают, что выживут на одну пенсию", – говорится в исследовании.

Основным способом обеспечить достойный уровень жизни на пенсии 38% украинцев назвали продолжение работы на пенсии. Также 11% рассчитывают на помощь от детей, еще 8% - на сбережения в накопительной пенсионной системе.

При этом только 1% опрошенных надеются достойно жить за счет государственной пенсии или ее повышения.

Исследование компании Research & Branding Group "Отношение украинцев к пенсии" проводилось с 7 по 16 сентября 2019 года методом личного интервью среди 2001 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Опрос был проведен среди жителей территорий, подконтрольных Украине. Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,2%.

Как сообщал УНИАН, по данным Пенсионного фонда, общая численность пенсионеров в Украине составляет 11,3 миллиона.

По данным Министерства социальной политики, минимальная пенсия в Украине с 1 июля выросла до 1564 гривень, а следующий перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума в стране будет проведен в декабре этого года.

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 167 миллиардов гривень. При этом дефицит ПФУ в текущем году составляет около 30 миллиардов гривень.

В проекте госбюджета на 2020 год на финансирование Пенсионного фонда выделено 172,6 миллиарда гривень.