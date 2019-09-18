В Украине утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсий

Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для расчета пенсий за июль 2019 года в размере 9308 грн.

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты за июль 2019 года на одно застрахованное лицо в сумме 9308 грн 13 коп., который будет применяться при назначении выплат выходящим на пенсию гражданам.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

“Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии, за июль 2019 утвержден в сумме 9308 гривен 13 копеек”, – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Показатель средней зарплаты за июнь 2019 года на одно застрахованное лицо был утвержден в размере 10 259 грн 64 коп – на 951 грн 51 коп больше.

При этом в июле 2018 года этот показатель был равен 7621 грн 50 коп.