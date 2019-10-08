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Бюджет недополучил почти 80 миллиардов гривень – Счетная палата

15:45, 08 октября 2019
Финансы
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Одной из причин дефицита бюджета стало невыполнения плана по доходам от НДС / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Счетной палаты, в том числе не выполнен план по доходам - на 37,5 миллиарда гривень, или на 5,4%, за счет НДС с ввезенных в Украину товаров, акцизного налога с произведенных в Украине табака и табачных изделий, а также части прибыли и дивидендов от госкомпаний.

Также в Счетной палате отметили невыполнение плана привлечения заимствований - на 36,3 миллиарда гривень, или на 9,3%.

Кроме того, как подчеркнули в Счетной палате, бюджет хронически недополучает средства от приватизации государственного имущества, и за 9 месяцев план выполнен лишь на 3%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной казначейской службы Украины, госбюджет за январь-сентябрь 2019 года получил 739,680 миллиарда гривень доходов, что на 4,8% ниже планового показателя на этот период, но на 9,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Теги: #дефицит госбюджета#госбюджет-2019