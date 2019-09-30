Клиент банка может отказаться от кредитного лимита по зарплатной карте - НБУ

Даже навязывание работнику определенного банка для получения зарплаты незаконно.

Клиент банка имеет полное право отказаться от ненужного ему кредитного лимита по зарплатной платежной карте, отмечают в Национальном банке Украины.

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"От кредитного лимита по карте клиент точно имеет право отказаться и получить обычную дебетовую карточку", - сказала в интервью УНИАН начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

По ее словам, даже навязывание работнику определенного банка для получения зарплаты незаконно, но на практике отстаивать свои права в этом направлении - испортить отношения с работодателем и бухгалтерией.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, обязывающий банки информировать потенциальных заемщиков обо всех предстоящих расходах по кредиту, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц. Также закон вводит одинаковые правила для банков и небанковских финучреждений относительно рекламы финансовых услуг.

Закон ожидает подписи главы парламента и президента Украины.

Полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг в рамках закона получил Национальный банк, в котором уже создано соответствующее управление под руководством Ольги Лобайчук.