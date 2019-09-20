"План – завершить децентрализацию": в "Слуге народа" анонсируют "много предложений" в госбюджет

Первый заместитель председателя фракции отмечает, что среди прочего есть планы завершить децентрализацию следующего года.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что к проекту государственного бюджета Украины на 2020 год будет много предложений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у представленном сегодня проекте госбюджета-2020 моменты, которые ему не понравились.

«Так, чтобы не понравились, - я не вижу таких пока. У нас будет много предложений. Я думаю, что профильный комитет будет их учитывать или не учитывать», - сказал Корниенко.

Что касается конкретики предложений, то он отметил, что со стороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства будут предложения по региональному развитию.

«У нас есть план завершить децентрализацию в следующем году. Поэтому, соответственно, под это нужно направлять дополнительные, кроме того, что есть, - дополнительные резервы. Там предлагается увеличить Государственный фонд регионального развития. Мы с этим согласны», - отметил депутат.

Он также добавил, что сейчас с Министерством финансов проходит обсуждение того, как можно «еще добавить нашим общинам на местах финансовых возможностей для реализации, в первую очередь, таких проектов, которые волнуют всех людей». В частности, депутат привел пример реконструкции учреждений социальной и бытовой сферы; ремонт местных дорог.

«Этот бюджет еще надо немножко дорабатывать», - добавил представитель «Слуги народа».