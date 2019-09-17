"Необычная ситуация": аналитик объяснил укрепление гривни и спрогнозировал курс доллара до конца года

Эксперт считает, что факторы, которые влияли на рост национальной валюты, завершились.

В Украине до конца года 2019 года курс доллара может подняться до 27 гривень. Сегодня, 17 сентября, Национальный банк продает американскую валюту по 24,77 грн/$.

Цена на доллар может достичь рекорда за последние три года. Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказал директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

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В этом году динамика курса отличается от прошлых периодов, объясняет эксперт. Традиционно с осени и до нового года начинается период девальвации, но в этом году традиция была нарушена.

"В этом году немного необычная ситуация. К концу года доллар может стоить до 27 гривень. Это не должно привести к негативным последствиям", – заявил Юрчишин.

По его словам, срыва бюджета ожидать не стоит. Факторы, которые влияли на рост национальной валюты, завершились. Он прогнозирует, что до конца года ситуация восстановится.

"Есть несколько причин, связанных с притоком валюты в Украину. Это выборы – под них приходит валюта. Это значительные поступления от тех, кто работает за рубежом. И это поступления нерезидентов на рынок облигаций внутренних государственных займов. Это более $3 млрд. Все три фактора уже завершились. Есть даже наблюдение, что ОВГЗ, находящиеся в собственности нерезидентов, начинают уменьшаться", – сказал Юрчишин.

По мнению экономиста, паниковать, что гривна поднимется до 8 или 10 за доллар, не стоит. Бюджетные риски также преувеличивать не стоит, учитывая поступления в бюджет.

"В ближайшее время, учитывая, что у нас есть отрицательное внешнее торговое сальдо, ожидаются значительные выплаты, гривна немного просядет. Проблемы, которые есть, в том числе, могут быть компенсированы за счет такого сверхвысокого притока на рынок ОВГЗ. Рост дефицита, скорее всего, состоится", – резюмировал экономист.