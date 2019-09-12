Советские принципы градостроения и неправильное использование ресурсов блокируют развитие городов - Андрей Вавриш

В рейтинге Международного банка по темпам урбанизации Украина находится на 5 месте среди 70 стран мира.

Главные препятствия на пути развития украинских городов – неумение рационально использовать ресурсы и зарегулированность градостроительных процессов.

Об этом рассказал украинский девелопер и генеральный директор компании SAGA Development Андрей Вавриш во время VIII Международного архитектурного форума "Сила архитектуры. Путь к успешному проекту", который состоялся 10 сентября в Киеве, пишет ZN.UA.

"Мы закладываем в генеральные планы проекты, на реализацию которых сейчас нет денег, в расчете на то, что когда-то ресурсы появятся. Страны, живущие по средствам, создают проекты, исходя из доступных ресурсов. Бороться за улучшение качества жизни людей нужно не в далеком будущем, а прямо сейчас", – рассказал Андрей Вавриш.

Он также добавил, что в рейтинге Международного банка по темпам урбанизации Украина находится на 5 месте среди 70 стран мира. Это говорит о нерациональном использовании территорий.

"В первую пятерку стран по освоению новых территорий входят Китай, США, Индия, Россия и Украина. После нас идет Индонезия и Германия. При этом Германия за 53 часа производит годовой ВВП Украины. Территория Киева за 25 лет выросла на 45-50%. При этом внутри столицы множество территорий с уже существующей инфраструктурой просто не используются: они зарезервированы под проекты, которые, возможно, когда-то будут. Это результат советской градостроительной традиции. Эту страницу пора перевернуть, чтобы начать генерировать потенциал", – подчеркнул Андрей Вавриш.

По словам девелопера, сегодня в мире наблюдается большая мобильность человеческого капитала. Успешно конкурировать за этот капитал города смогут только при условии создания комфортных условий для жизни. Поэтому украинские города нуждаются в стратегии развития, которая позволит решать насущные проблемы горожан в максимально короткие сроки и с минимальными ресурсами.