Доллар упал ниже 25 гривень, официальный курс нацвалюты близок к трехлетнему максимуму

Гривня на межбанке 9 сентября укрепилась к доллару на 11 копеек – до 24,95/24,98 грн/долл.

В понедельник, 9 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 24,95/24,98 грн/долл., что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,58/27,60 грн/евро, что также на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 10 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,03 грн/долл., приблизившись к трехлетнему историческому максимуму, установленному 1 августа текущего года на уровне 25,02 грн/долл.

Официальный курс к евро на завтра установлен на уровне 27,61 грн/евро.